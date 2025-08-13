На Волині викрили схему онлайн-продажу контрафактних цигарок

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що чоловік не був зареєстрований як суб’єкт господарювання та працював без ліцензії на торгівлю підакцизними товарами. Незаконну продукцію він зберігав у гаражі, а замовлення надсилав поштою, використовуючи вигадані дані.

Під час обшуку у нього було вилучено майже 33 тисячі пачок контрафактних сигарет, частина з яких була обклеєна марками акцизного податку з ознаками підробки. Також вилучено готівку в іноземній валюті, банківські карти, мобільні телефони та чорнові записи.

Загальна вартість тютюнової продукції перевищує 2,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, на Волині затримали контрабандистів, які намагалися перемістити партію сигарет дроном. У зловмисників було вилучено: безпілотний літальний апарат типу "літак", катапульту та гуму для запуску БпЛА, ноутбук для керування дроном, комплектуючі й акумулятори до безпілотника, а також сигарети марки "LIFA" без акцизних марок.