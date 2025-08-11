фото: ілюстративне

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

У селі Обенижі Ковельського району сталася трагедія - на місцевій водоймі потонув 60-річний чоловік. Місцеві мешканці виявили постраждалого у воді без ознак життя і дістали його на берег.

На місце події оперативно прибули рятувальники та медики, які надали потерпілому необхідну допомогу. Проте, незважаючи на всі зусилля, врятувати чоловіка не вдалося.

Особу загиблого вже встановили - ним виявився місцевий житель села Обенижі. Обставини інциденту наразі з’ясовують відповідні служби.

Нагадуємо, ввечері 10 серпня в Харкові з п'ятого поверху випала трирічна дівчинка. На щастя, вона впала на кондиціонер четвертого поверху, що врятувало їй життя.