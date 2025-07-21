Фото: Нацполиция

В Ровенской области правоохранители устанавливают обстоятельства жестокого обращения с животными. Известно, что друзья мужчины только наблюдали и даже снимали

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Во время мониторинга соцсетей ровенские правоохранители нашли видео, где мужчина на клондайке швыряет собаку. Затем он бросил животное в лунку. При этом рядом с мужем были его товарищи. Они наблюдали и ничего не делали. Один из них даже снимал это на видео.

"По факту жестокого обращения с животными следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.299 УК Украины. Продолжаются следственные действия. Также проводится проверка законности месторождения и, соответственно, добычи янтаря", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Черкасской области 49-летний мужчина выстрелил в собаку из пневматической винтовки. В результате ранения животное погибло.