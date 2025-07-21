На Волыни отправили под стражу мужчину, который жестоко убил свою мать
На Волыни избрали меру пресечения для мужчины, который зарезал собственную мать. Ему грозит длительное заключение
Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.
В Волынской области мужчину отправили под стражу. Он подозревается в убийстве его собственной матери. Известно, что 17 июля он нанес женщине не менее 20 ударов ножом в живот. Женщина скончалась от ран.
Сейчас мужчину отправили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Тернопольской области мужчина убил жену ножом. После этого он скрылся с места преступления. Впоследствии обнаружили и его тело: по словам экспертов, он покончил жизнь самоубийством.
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