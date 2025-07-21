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На Волыни избрали меру пресечения для мужчины, который зарезал собственную мать. Ему грозит длительное заключение

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Волынской области мужчину отправили под стражу. Он подозревается в убийстве его собственной матери. Известно, что 17 июля он нанес женщине не менее 20 ударов ножом в живот. Женщина скончалась от ран.

Сейчас мужчину отправили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Тернопольской области мужчина убил жену ножом. После этого он скрылся с места преступления. Впоследствии обнаружили и его тело: по словам экспертов, он покончил жизнь самоубийством.