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На Волині обрали запобіжний захід для чоловіка, який зарізав власну матір. Йому загрожує тривале ув'язнення

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Волинській області чоловіка відправили під варту. Його підозрюють у вбивстві його власної матері. Відомо, що 17 липня він завдав жінці щонайменше 20 ударів ножем у живіт. Жінка померла від отриманих ран.

Зараз чоловіка відправили під варту. Йому загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині чоловік вбив дружину ножем. Після цього він втік з місця злочину. Згодом знайшли і його тіло: за словами експертів, він покінчив життя самогубством.