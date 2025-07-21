На Волині відправили під варту чоловіка, який жорстоко вбив власну матір
На Волині обрали запобіжний захід для чоловіка, який зарізав власну матір. Йому загрожує тривале ув'язнення
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.
У Волинській області чоловіка відправили під варту. Його підозрюють у вбивстві його власної матері. Відомо, що 17 липня він завдав жінці щонайменше 20 ударів ножем у живіт. Жінка померла від отриманих ран.
Зараз чоловіка відправили під варту. Йому загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше на Тернопільщині чоловік вбив дружину ножем. Після цього він втік з місця злочину. Згодом знайшли і його тіло: за словами експертів, він покінчив життя самогубством.
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