В Тернопольской области мужчина убил жену, а после этого совершил самоубийство
О происшествии полицейским 8 июля около 8 утра сообщила староста Стриевской общины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили бездыханное тело 28-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранами. Правоохранители установили, что к смерти женщины может быть причастен ее сбежавший с места преступления мужчина.
Впоследствии в лесополосе полицейский автомобиль злоумышленника и тело 32-летнего мужчины. По словам экспертов, мужчина покончил жизнь самоубийством.
Напомним, в Тернопольской области мужчина во время пьянки убил своего друга из-за татуировки.
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