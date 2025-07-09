В Тернопольской области мужчина убил жену, а после этого совершил самоубийство

иллюстративное фото: из открытых источников

О происшествии полицейским 8 июля около 8 утра сообщила староста Стриевской общины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили бездыханное тело 28-летней женщины с многочисленными колото-резаными ранами. Правоохранители установили, что к смерти женщины может быть причастен ее сбежавший с места преступления мужчина.

Впоследствии в лесополосе полицейский автомобиль злоумышленника и тело 32-летнего мужчины. По словам экспертов, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Напомним, в Тернопольской области мужчина во время пьянки убил своего друга из-за татуировки.