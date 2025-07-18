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Следователи ДБР выясняют обстоятельства гибели мобилизованного во время перевозки из учебного центра в Киев

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Двум военнослужащим столичных ТЦК объявлено подозрение – заместителю начальника Подольского районного ТЦК и солдату из Шевченковского района. Оба под стражей, суд 17 июля продлил меру пресечения.

Согласно версии следствия, в мае 2025 года военные сопровождали группу мобилизованных в Киев. Один пассажир начал вести себя беспокойно из-за состояния здоровья и вступил в конфликт с представителями ТЦК. Солдат применил физическую силу и электрошокер. Заместитель начальника ТЦК находился в салоне, но не вмешался. По прибытии в Киев мужчину вынесли без сознания – медики констатировали смерть.

Солдат подозревается в превышении служебных полномочий с тяжелыми последствиями во время военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины) - до 12 лет лишения свободы. Руководителя обвиняют в бездействии, повлекшем трагедию (ч. 4 ст. 426 УК Украины) - до 10 лет заключения. Процессуальное руководство осуществляет Дарницкая специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.

Напомним, мобилизованный был забит насмерть в автобусе ТЦК: суд оставил подозреваемого под стражей.