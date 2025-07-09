На Волыни мужчина приревновал женщину и забил ее до смерти
На Волыни получил приговор мужчина, избивший знакомую до смерти. Причиной стала ревность
Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.
На Волыни 68-летний мужчина признан виновным в убийстве. Инцидент произошел в декабре 2024 года. Тогда нетрезвый мужчина в одной из квартир в городе Ковель поссорился с 60-летней женщиной. Конфликт произошел из-за ревности. Тогда мужчина избил ее металлической тростью. Из-за полученных ран она умерла на месте.
Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Харькове задержали стрелявшего в своего отчима мужчину. Это произошло, когда во время семейной ссоры мужчина решил заступиться за свою мать.
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