Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

На Волыни 68-летний мужчина признан виновным в убийстве. Инцидент произошел в декабре 2024 года. Тогда нетрезвый мужчина в одной из квартир в городе Ковель поссорился с 60-летней женщиной. Конфликт произошел из-за ревности. Тогда мужчина избил ее металлической тростью. Из-за полученных ран она умерла на месте.

Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове задержали стрелявшего в своего отчима мужчину. Это произошло, когда во время семейной ссоры мужчина решил заступиться за свою мать.