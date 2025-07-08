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08 июля 2025, 21:16

РФ готовится к новому обстрелу Украины

08 июля 2025, 21:16
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В ближайшие дни существует повторная угроза массированного комбинированного ракетно-дронового удара.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Инсайдер UA.

По данным журналистов издания, россияне снаряжают ТУ-95МС. В частности, на аэродром "Энгельс-2" прибыла новая партия крылатых ракет "Х-101/Х-55CM".

"Сейчас на авиабазе Энгельс-2 находится как минимум 2 Ту-95МС и 2 Ту-160", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером 8 июля пуски БПЛА были, но пока не массовые. Что касается стратегической авиации - пока без угроз, в то же время всегда существует угроза баллистики.

"В ближайшие дни ситуация может измениться. Россия готовится. Реагируйте на тревоги", - добавили журналисты.

Напомним, в ночь на 7 июля РФ запустила по Украине ракеты С-300 и более 100 дронов.

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