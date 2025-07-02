5000 долларов за побег в Словакию: в Закарпатье разоблачили очередную попытку незаконного пересечения границы

фото: ГПСУ

Вблизи границы со Словакией задержан переправитель вместе с «клиентом»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Оперативники Чопского пограничного отряда совместно с сотрудниками миграционной полиции пресекли попытку незаконной переправки через государственную границу гражданина Украины призывного возраста. Схему организовал 36-летний закарпатец. Он через общих знакомых находил "клиентов", доставлял их к границе и давал советы по его пересечению.

Правонарушителей задержали на окраине города Ужгород, в нескольких сотнях метров от границы со Словакией. Клиентом делка оказался 30-летний житель Львовщины. За бегство из Украины он заплатил 5000 долларов США.

Напомним, в Закарпатье пятерых мужчин задержали в 100 метрах от границы со Словакией.