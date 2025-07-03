В Киеве разоблачили мужчину, обещавшего военнообязанному "тур" в Молдову
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении организатору схемы по пересечению границы. За свою услугу он просил 13 тысяч долларов
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.
Правоохранители сообщили о подозрении 26-летнему киевлянину, обещавшему военнообязанному организовать выезд за границу. За свою "услугу" он попросил 13 тысяч долларов.
Организатор схемы должен был отвезти "клиента" в Одесскую область. Там группа мужчин собиралась перевезти на территорию Молдовы. Мужчину задержали, когда он получал часть суммы.
Злоумышленнику сообщили о подозрении. Ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее пограничники задержали жителя Закарпатья, который "помогал" военнообязанным пересекать границу. За такую "услугу" он брал 5 тысяч долларов.