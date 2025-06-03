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03 июня 2025, 20:55

Украли почти 3 миллиона: на Днепропетровщине разоблачили аферистов, обманывавших родственников пленных военных

03 июня 2025, 20:55
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Фото: прокуратура
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В Днепропетровской области злоумышленники обманывали родственников военных, которые находятся в плену. Жертв они искали в соцсетях

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

На Днепропетровщине разоблачили аферистов, которые обманули родственников военных, пропавших без вести или попавших в плен. Этих людей злоумышленники искали в соцсетях, где находились объявления о поиске военных.

Затем аферисты связывались с родственниками военных и предлагали им "помощь" в возвращении защитников из плена или лечения. За свои услуги злоумышленники потребовали денежное вознаграждение.

Известно, что обманули 14 потерпевших. В общей сложности аферисты украли у них почти 3 миллиона гривен.

Напомним, ранее на Волыни военного обманули аферисты. Женщина, которая с ее мужем находилась в СИЗО, познакомилась с военным через интернет и стала злоупотреблять его доверием и просить средства якобы на решение разных проблем.

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