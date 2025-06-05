Фото: прокуратура

На Волыни разоблачили мужчин, организовавших схему переправки через государственную границу. Теперь они предстанут перед судом

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

На Волыни объявили о подозрении двум жителям Ровенщины. По данным правоохранителей, они разработали схему переправки военнообязанных через государственную границу Украины. По их замыслу военнообязанные могли бы пройти вне установленных пунктов пропуска и попасть на территорию Беларуси.

С каждого "клиента" они брали по 5 тысяч долларов. Задержали злоумышленников в мае, когда они пытались переправить через границу мужчину. В настоящее время им избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, ранее на Волыни задержали местного жителя, который за 6000 долларов обещал помочь мужчине незаконно пересечь границу. При этом половину суммы он предложил военному пограничной службе, надеясь на сотрудничество.