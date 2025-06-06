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06 июня 2025, 15:55

В Одесской области военный устроил "незаконное путешествие" уклонисту

06 июня 2025, 15:55
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Фото: прокуратура
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В Одесской области разоблачили военного, который организовал схему пересечения границы. За свои услуги он просил 2 тысячи долларов

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона, передает RegioNews.

Сообщили о подозрении военнослужащему одной из воинских частей за незаконную переправку лиц через государственную границу. В мае 2025 года он подыскал военнообязанного и предложил ему организовать незаконное пересечение границы в Молдову. "Услуга" стоила 2 тысячи долларов США.

Военный и его "клиент" договорились об "авансе" в 300 долларов (остальную сумму нужно было платить уже перед выездом). Они встретились в Одесском районе, затем отправились электропоездом в направлении Раздельнянского района, где и произошел окончательный расчет. Впоследствии на такси они добрались до одного из сел района и пешком направились к государственной границе. Однако там их задержали.

Организатора схемы задержали. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 300 000 гривен.

Напомним, на Волыни разоблачили водителей, перевозивших через границу мужчин призывного возраста. Они хоронили "клиентов" в машинах. За такое "путешествие" платили по 15 тысяч долларов.

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