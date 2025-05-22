Писали о ТЦК в Viber: на Волыни получили срок шесть "блоггеров"
На Волыни шесть местных жителей получили судебный приговор. Их судили за препятствование деятельности ВСУ
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.
В поселке Старая Выжовка Волынской области суд признал виновными шестерых местных жителей. Они в мессенджере Viber публиковали информацию о перемещении ТЦК.
В январе 2024 года злоумышленники создали сообщество в мессенджере. Быстро там собралось около 2 900 участников. В сообществе злоумышленник информировали местных жителей о местах вручения повесток.
Им объявили о подозрении по ч. 3 ст. 114-1 УК Украины – препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное группой лиц. Все шесть обвиняемых признали вину. На суде все шесть обвиняемых признали свою вину.
Суд назначил всем в пять лет лишения свободы. Однако наказание сменили на условное, с испытательным сроком один год.
Напомним, ранее на Волыни судили четырех местных жителей, которые также в соцсетях информировали людей о перемещении ТЦК. Суд вместо пяти лет лишения свободы суд назначил условный срок с испытательным сроком в два года.