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23 мая 2025, 05:05

На Черниговщине водитель сбил полицейского, спасая друга от мобилизации

23 мая 2025, 05:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Черниговском районе полиция задержала 27-летнего мужчину, который совершил наезд на полицейского, пытаясь помочь товарищу избежать ответственности за уклонение от мобилизации. Пострадавший патрульный получил телесные повреждения

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в ночь на 22 мая. Патрульная полиция остановила автомобиль Volkswagen за нарушение ПДД. В ходе проверки оказалось, что водитель находится в розыске по подозрению в нарушении мобилизационного законодательства.

Пытаясь избежать задержания, мужчина позвонил своему знакомому, который оперативно прибыл на место происшествия и наехал автомобилем на одного из полицейских. Правоохранитель получил травмы.

Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следователи открыли уголовное производство.

"Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничение или лишение свободы. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на блокпоста в Сумах мужчина во время проверки документов наехал на автомобиле на работника полиции. Находившегося в розыске водителя задержали.

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