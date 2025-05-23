За границу за €8 тысяч: на Волыни разоблачили канал переправки уклонистов

фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Оказалось, что организаторы "схемы" через соцсети искали желающих уехать из Украины и за денежное вознаграждение обеспечивали незаконное пересечение границы вне пунктов пропуска в Закарпатской области.

К противоправной деятельности дельцы привлекли 46-летнего мужчину. Водитель за 1700 долларов перевозил клиентов до границы. Утром 21 мая в Волынской области правоохранители остановили авто, в котором мужчина вез двух "клиентов". Такое "путешествие" обошлось каждому в 8 000 евро.

Водителю сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по корыстным поводам. Решается вопрос об избрании меры пресечения — содержания под стражей.

"В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к организации схемы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове разоблачили переправителя, организовавшего побег мужчин призывного возраста за границу за 46 тысяч долларов.