За границу за €8 тысяч: на Волыни разоблачили канал переправки уклонистов
Оперативники Волынского пограничного отряда разоблачили канал переправки мужчин призывного возраста за пределы Украины
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Оказалось, что организаторы "схемы" через соцсети искали желающих уехать из Украины и за денежное вознаграждение обеспечивали незаконное пересечение границы вне пунктов пропуска в Закарпатской области.
К противоправной деятельности дельцы привлекли 46-летнего мужчину. Водитель за 1700 долларов перевозил клиентов до границы. Утром 21 мая в Волынской области правоохранители остановили авто, в котором мужчина вез двух "клиентов". Такое "путешествие" обошлось каждому в 8 000 евро.
Водителю сообщили о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по корыстным поводам. Решается вопрос об избрании меры пресечения — содержания под стражей.
"В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к организации схемы", - говорится в сообщении.
Напомним, в Харькове разоблачили переправителя, организовавшего побег мужчин призывного возраста за границу за 46 тысяч долларов.