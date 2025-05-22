"Заработал" $46 тысяч: в Харькове разоблачили переправителя, организовавшего побег уклонистам за границу

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Сотрудники полиции совместно с СБУ разоблачили 44-летнего жителя Харькова, который организовал схему незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. Фигуранта задержали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

За "услуги" по вывозу четырех граждан он получил 46 тысяч долларов наличными.

По данным следствия, в апреле мужчина во время личной встречи предложил одному из потенциальных клиентов незаконно покинуть территорию Украины. Он заверил, что имеет безопасный и проверенный маршрут, позволяющий избежать проверок на официальных пунктах пропуска.

Кроме того, "организатор" посоветовал собрать небольшую группу желающих мужчин призывного возраста, для каждого из которых стоимость "услуг" составляла 11,5 тысячи долларов.

В стоимость входили:

разработка маршрута до границы;

перевозка в выбранную локацию;

временное укрытие;

дальнейшее сопровождение в страну ЕС.

Фигуранта задержали на железнодорожном вокзале в Харькове при передаче всей суммы – 46 тысяч долларов.

Злоумышленнику уже объявили о подозрении по части 3 статьи 332 УКУ – незаконная переправка лиц государственной границы Украины. Ему грозит до девяти лет лишения свободы по конфискации имущества. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали дельцов, которые за $25 тысяч переправляли мужчин в Венгрию.