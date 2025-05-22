"Заработал" $46 тысяч: в Харькове разоблачили переправителя, организовавшего побег уклонистам за границу
Сотрудники полиции совместно с СБУ разоблачили 44-летнего жителя Харькова, который организовал схему незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. Фигуранта задержали
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
За "услуги" по вывозу четырех граждан он получил 46 тысяч долларов наличными.
По данным следствия, в апреле мужчина во время личной встречи предложил одному из потенциальных клиентов незаконно покинуть территорию Украины. Он заверил, что имеет безопасный и проверенный маршрут, позволяющий избежать проверок на официальных пунктах пропуска.
Кроме того, "организатор" посоветовал собрать небольшую группу желающих мужчин призывного возраста, для каждого из которых стоимость "услуг" составляла 11,5 тысячи долларов.
В стоимость входили:
- разработка маршрута до границы;
- перевозка в выбранную локацию;
- временное укрытие;
- дальнейшее сопровождение в страну ЕС.
Фигуранта задержали на железнодорожном вокзале в Харькове при передаче всей суммы – 46 тысяч долларов.
Злоумышленнику уже объявили о подозрении по части 3 статьи 332 УКУ – незаконная переправка лиц государственной границы Украины. Ему грозит до девяти лет лишения свободы по конфискации имущества. В настоящее время продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее на Закарпатье задержали дельцов, которые за $25 тысяч переправляли мужчин в Венгрию.