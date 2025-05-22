10:23  22 мая
В Ровно горит свалка: жителей просят закрыть окна
09:43  22 мая
На Полтавщине 28-летний мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство ребенка
12:01  22 мая
На Тернопольщине перевернулась маршрутка с пассажирами: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
22 мая 2025, 17:40

"Заработал" $46 тысяч: в Харькове разоблачили переправителя, организовавшего побег уклонистам за границу

22 мая 2025, 17:40
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Сотрудники полиции совместно с СБУ разоблачили 44-летнего жителя Харькова, который организовал схему незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. Фигуранта задержали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

За "услуги" по вывозу четырех граждан он получил 46 тысяч долларов наличными.

По данным следствия, в апреле мужчина во время личной встречи предложил одному из потенциальных клиентов незаконно покинуть территорию Украины. Он заверил, что имеет безопасный и проверенный маршрут, позволяющий избежать проверок на официальных пунктах пропуска.

Кроме того, "организатор" посоветовал собрать небольшую группу желающих мужчин призывного возраста, для каждого из которых стоимость "услуг" составляла 11,5 тысячи долларов.

В стоимость входили:

  • разработка маршрута до границы;
  • перевозка в выбранную локацию;
  • временное укрытие;
  • дальнейшее сопровождение в страну ЕС.

Фигуранта задержали на железнодорожном вокзале в Харькове при передаче всей суммы – 46 тысяч долларов.

Злоумышленнику уже объявили о подозрении по части 3 статьи 332 УКУ – незаконная переправка лиц государственной границы Украины. Ему грозит до девяти лет лишения свободы по конфискации имущества. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали дельцов, которые за $25 тысяч переправляли мужчин в Венгрию.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ Харьков Нацполиция уклонисты переправитель
Фиктивная инвалидность за 4700 долларов: в Харькове задержали директорку благотворительной организации
22 мая 2025, 16:46
Попали в фотоловушку: в Карпатах у границы с Румынией задержали уклонистов
15 мая 2025, 06:15
Все новости »
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
В Украине арестовали активы сына эксглавы "Мотор Сечи" Богуслаева на 500 млн грн
22 мая 2025, 18:10
Писали о ТЦК в Viber: на Волыни получили срок шесть "блоггеров"
22 мая 2025, 17:31
Россия ударила по Кировоградщине тремя баллистическими ракетами, - ОВА
22 мая 2025, 17:10
На Николаевщине в реке Ингулец утонул мужчина
22 мая 2025, 17:02
Россияне сбросили взрывчатку на жительницу Херсона
22 мая 2025, 16:55
Смертельное ДТП в Полтавской области: водитель сбил пешехода
22 мая 2025, 16:47
Фиктивная инвалидность за 4700 долларов: в Харькове задержали директорку благотворительной организации
22 мая 2025, 16:46
Войска РФ ударили по Гуляйполю: пострадал мужчина
22 мая 2025, 16:30
В ЦПИ развеяли миф о сломанных камерах на границах Украины и стран ЕС
22 мая 2025, 16:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Все публикации »
Татьяна Даниленко
Максим Жорин
Максим Жорин
Все блоги »