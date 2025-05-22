Фиктивная инвалидность за 4700 долларов: в Харькове задержали директорку благотворительной организации
Правоохранители объявили подозрение благотворительнице в Харькове, которая "торговала" увольнением с военной службы
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
Жительница Харькова, которая является руководителем благотворительной организации, предложила военнослужащему помощь в фиктивном получении диагноза, позволяющего признать его непригодным к военной службе.
За 4700 долларов женщина пообещала организовать госпитализацию, оформление медицинских направлений, установление диагноза и получение статуса личности с инвалидностью. Она утверждала, что оказывает влияние на чиновников медучреждений Харькова и может обеспечить принятие необходимых решений.
Фигурантка лично сопровождала военного к врачам, договаривалась о приемах, совершала телефонные звонки к чиновникам. Медицинские осмотры проходили в присутствии женщины. Направления и другие документы выдавались без надлежащего меобследования, анализов и оснований.
Женщину задержали. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Правоохранители устанавливают других участников схемы, в частности, среди медицинского персонала.
Напомним, ранее в Харькове задержали адвоката, "торговавшего" бронированием за 4000 долларов.