Фиктивная инвалидность за 4700 долларов: в Харькове задержали директорку благотворительной организации

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Правоохранители объявили подозрение благотворительнице в Харькове, которая "торговала" увольнением с военной службы

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Жительница Харькова, которая является руководителем благотворительной организации, предложила военнослужащему помощь в фиктивном получении диагноза, позволяющего признать его непригодным к военной службе.

За 4700 долларов женщина пообещала организовать госпитализацию, оформление медицинских направлений, установление диагноза и получение статуса личности с инвалидностью. Она утверждала, что оказывает влияние на чиновников медучреждений Харькова и может обеспечить принятие необходимых решений.

Фигурантка лично сопровождала военного к врачам, договаривалась о приемах, совершала телефонные звонки к чиновникам. Медицинские осмотры проходили в присутствии женщины. Направления и другие документы выдавались без надлежащего меобследования, анализов и оснований.

Женщину задержали. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Правоохранители устанавливают других участников схемы, в частности, среди медицинского персонала.

Напомним, ранее в Харькове задержали адвоката, "торговавшего" бронированием за 4000 долларов.