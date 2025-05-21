На Волыни будут судить командира воинской части, незаконно насчитавшего подчиненным более 1,2 млн грн

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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей Волынской области, из-за служебной халатности которого военнослужащим было безосновательно выплачено более 1,2 млн грн боевых. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Следствие установило, что в 2024 году три военных в течение четырех месяцев получали дополнительное вознаграждение за якобы участие в боевых действиях, хотя фактически находились в тылу.

Командир части лично подписывал соответствующие приказы и не принял никаких мер по прекращению незаконного начисления средств.

Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность в условиях военного положения, повлекшая тяжкие последствия.

За совершенное командиру части грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни правоохранители разоблачили схему контрабанды авто под видом помощи для военных.