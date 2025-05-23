За кордон за €8 тисяч: на Волині викрили канал переправлення ухилянтів
Оперативники Волинського прикордонного загону викрили канал переправлення чоловіків призовного віку за межі України
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Виявилося, що організатори "схеми" через соцмережі шукали охочих виїхати з України та за грошову винагороду забезпечували незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску в Закарпатській області.
До протиправної діяльності ділки залучили 46-річного чоловіка. Водій за 1 700 доларів перевозив клієнтів до кордону. Вранці 21 травня у Волинській області правоохоронці зупинили авто, в якому чоловік віз двох "клієнтів". Така "подорож" обійшлася кожному в 8 000 євро.
Водію повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.
"Наразі встановлюються інші особи, причетні до організації схеми", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Харкові викрили переправника, який організував втечу чоловіків призовного віку за кордон за 46 тисяч доларів.