За кордон за €8 тисяч: на Волині викрили канал переправлення ухилянтів

фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Виявилося, що організатори "схеми" через соцмережі шукали охочих виїхати з України та за грошову винагороду забезпечували незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску в Закарпатській області.

До протиправної діяльності ділки залучили 46-річного чоловіка. Водій за 1 700 доларів перевозив клієнтів до кордону. Вранці 21 травня у Волинській області правоохоронці зупинили авто, в якому чоловік віз двох "клієнтів". Така "подорож" обійшлася кожному в 8 000 євро.

Водію повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

"Наразі встановлюються інші особи, причетні до організації схеми", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові викрили переправника, який організував втечу чоловіків призовного віку за кордон за 46 тисяч доларів.