Из университета в Луцке отчислили более 1000 студентов: в чем причина

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Из Луцкого национального технического университета отчислили более 1000 студентов — в основном мужчин, которые поступали ради отсрочки от мобилизации

Об этом сообщила ректор университета Ирина Вахович в интервью Insider Media, передает RegioNews.

По ее словам, в сентябре 2024 из Луцкого НТУ было отчислено более 1000 студентов. Большинство из них вступили в вуз после начала полномасштабной войны, чтобы получить второе или третье образование и получить отсрочку от мобилизации.

Однако с изменениями в законодательстве такие соискатели образования больше не имеют права на отсрочку.

"Ты можешь учиться, сколько хочешь — это не запрещено Конституцией. Но отсрочку не давали. Многие студенты действительно не столько хотели учиться, как имели интерес к этой отсрочке. И если рассматривать, то 1000 студентов отчислили 25+ в сентябре 2024 года. Почему? Из-за того, что законодательство изменилось и эта отсрочка не давалась", — пояснила Вахович.

Она также подчеркнула, что университет действовал в рамках действующего законодательства, принимая студентов, формально отвечавших требованиям. Но сам факт вступления не означал "защиты" от мобилизации.

Всего в течение апреля — августа 2024 года, по официальным данным, в Украине из университетов было отчислено 23 448 мужчин старше 30 лет.

Напомним, в Министерстве образования допускают, что после весенней сессии значительная часть студентов-мужчин может быть отчислена.

По словам заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого, сейчас в более чем 100 вузах продолжается проверка.