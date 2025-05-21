11:40  21 травня
Полював на розробки ЗСУ: на Одещині впіймали "крота" ФСБ
06:45  21 травня
Сили оборони отримали нові дрони на оптоволокні Хижак REBOFF
03:15  21 травня
На Закарпатті батьки посадили на ланцюг і спалили 10-річну дитину: як їх покарав суд
UA | RU
UA | RU
21 травня 2025, 11:32

З університету в Луцьку відрахували понад 1000 студентів: в чому причина

21 травня 2025, 11:32
Читайте также на русском языке
фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Із Луцького національного технічного університету відрахували понад 1000 студентів — здебільшого чоловіків, які вступали заради відстрочки від мобілізації

Про це повідомила ректорка університету Ірина Вахович в інтерв'ю Insider Media, передає RegioNews.

За її словами, у вересні 2024 року з Луцького НТУ було відраховано понад 1000 студентів. Більшість із них вступили до вишу після початку повномасштабної війни, щоб здобути другу або третю освіту й отримати відстрочку від мобілізації.

Проте зі змінами в законодавстві, такі здобувачі освіти більше не мають права на відстрочку.

"Ти можеш навчатися, скільки хочеш — це не заборонено Конституцією. Але відстрочку не давали. Багато студентів справді не стільки хотіли навчатися, як мали інтерес до цієї відстрочки. І якщо розглядати, то 1000 студентів ми відрахували 25+ в вересні 2024 року. Чому? Через те, що законодавство змінилося і ця відстрочка не давалася", — пояснила Вахович.

Вона також наголосила, що університет діяв у межах чинного законодавства, приймаючи студентів, які формально відповідали вимогам. Але сам факт вступу не означав "захисту" від мобілізації.

Загалом протягом квітня — серпня 2024 року, за офіційними даними, в Україні з університетів було відраховано 23 448 чоловіків віком понад 30 років.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти допускають, що після весняної сесії значна частина студентів-чоловіків може бути відрахована.

За словами заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького, зараз у понад 100 вишах триває перевірка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Луцьк університет студенти мобілізація відтермінування
Змусять прийти до ТЦК та випишуть штраф: у Міноборони попередили обмежено придатних - коли їм потрібно пройти повторну ВЛК
17 травня 2025, 12:50
Із бронюванням – на лікарняне ліжко: на Рівненщині чоловік звинувачує ТЦК у побитті
16 травня 2025, 10:57
У Резерв+ з’явилися нові відстрочки для сімей військових, які мають дитину до 18 років
16 травня 2025, 10:25
Всі новини »
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
Франція передасть Україні роботизовані системи розмінування
21 травня 2025, 12:46
На Львівщині поліцейські затримали підлітків, які поширили відео з відвертим контентом
21 травня 2025, 12:40
Окупанти обстріляли дві громади Миколаївщини: в ОВА розповіли про наслідки
21 травня 2025, 12:35
В Одесі судитимуть лікаря, який вимагав 600 доларів у чоловіка з інвалідністю
21 травня 2025, 12:28
У Херсоні через дронову атаку постраждав чоловік
21 травня 2025, 12:27
Застілля зі смертельним фіналом: на Рівненщині чоловіка судитимуть за жорстоке вбивство
21 травня 2025, 12:23
На Волині судитимуть командира військової частини, який незаконно нарахував підлеглим понад 1,2 млн грн
21 травня 2025, 12:16
На Тернопільщині школяр на мотоциклі в’їхав у кросовер
21 травня 2025, 12:09
За добу Сили оборони ліквідували майже 1000 росіян, — Генштаб
21 травня 2025, 12:00
Жителька Тернопільщини перевела шахраю майже 65 тис. грн
21 травня 2025, 11:58
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Всі публікації »
Максим Жорін
Тарас Загородній
Віктор Андрусів
Всі блоги »