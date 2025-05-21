З університету в Луцьку відрахували понад 1000 студентів: в чому причина

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Про це повідомила ректорка університету Ірина Вахович в інтерв'ю Insider Media, передає RegioNews.

За її словами, у вересні 2024 року з Луцького НТУ було відраховано понад 1000 студентів. Більшість із них вступили до вишу після початку повномасштабної війни, щоб здобути другу або третю освіту й отримати відстрочку від мобілізації.

Проте зі змінами в законодавстві, такі здобувачі освіти більше не мають права на відстрочку.

"Ти можеш навчатися, скільки хочеш — це не заборонено Конституцією. Але відстрочку не давали. Багато студентів справді не стільки хотіли навчатися, як мали інтерес до цієї відстрочки. І якщо розглядати, то 1000 студентів ми відрахували 25+ в вересні 2024 року. Чому? Через те, що законодавство змінилося і ця відстрочка не давалася", — пояснила Вахович.

Вона також наголосила, що університет діяв у межах чинного законодавства, приймаючи студентів, які формально відповідали вимогам. Але сам факт вступу не означав "захисту" від мобілізації.

Загалом протягом квітня — серпня 2024 року, за офіційними даними, в Україні з університетів було відраховано 23 448 чоловіків віком понад 30 років.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти допускають, що після весняної сесії значна частина студентів-чоловіків може бути відрахована.

За словами заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького, зараз у понад 100 вишах триває перевірка.