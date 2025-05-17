Фото: Минобороны

В Минобороны напомнили о крайних сроках прохождения повторной ВЛК для граждан, имеющих статус ограниченно пригодных. Если это не сделать своевременно, можно получить большой штраф

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает RegioNews.

Военнообязанные граждане, которых до 4 мая 2024 признали ограниченно пригодными к военной службе, должны вновь пройти военно-больничную комиссию. Тех граждан, которые до 5 июня 2025 не явятся в ТЦК, полиция разыщет и доставит туда принудительно.

Кто должен пройти повторную ВЛК: граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, по результатам предварительных медицинских осмотров были признаны ограниченно пригодными к военной службе. При этом лица с инвалидностью какой-либо группы не подлежат повторному прохождению ВЛК из этого требования.

Следует отметить, что нарушение военнообязанными порядка военного учета в особый период влечет административную ответственность. Это наказывается штрафом от 17000 до 25500 гривен.

Напомним, ранее в Резерв+ появилась новая услуга. Теперь военные смогут онлайн оформлять две новые отсрочки – для людей с временной непригодностью по результатам ВЛК и для семей, в которых жена или муж – военные и у них ребенок до 18 лет.