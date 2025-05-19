Дебош на вокзале на Волыни: мужчина разбил окно и напал на уборщицу

Ковельский горрайонный суд оштрафовал на 17 тысяч гривен уроженца Закарпатья, который в феврале дебош на железнодорожном вокзале

Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на решение суда, сообщает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 17 февраля. Человек, находясь в общественном месте, нарушал порядок, нецензурно высказывался и разбил стекло в окне справочного бюро. Когда уборщица пыталась его успокоить, мужчина дважды ударил ее по голове, бросил в нее металлический мусорник, а также бил шваброй.

Злоумышленник не останавливался, продолжал безобразничать, ругаться, разбрасывать вещи одного из пассажиров и уничтожать имущество вокзала.

Из-за его действия была приостановлена работа работников вокзала, повреждено имущество на 4 870 гривен. Уборщица получила гематомы.

Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, имеет непогашенную судимость и является лицом с инвалидностью.

Суд квалифицировал его действия как хулиганство и назначил штраф - 17 000 гривен.

Напомним, на Киевщине правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который ударил знакомого ножом. Теперь ему грозит заключение.