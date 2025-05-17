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Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, ударившему знакомого ножом. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, ударившему знакомого ножом в грудь. Открыто уголовное производство по факту нанесения тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Теперь мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.

Сам инцидент произошел 14 мая. Тогда между двумя мужчинами произошла ссора. Во время конфликта фигурант получил нож и нанес пострадавшему удар в область грудной клетки.

"Полицейские задержали 32-летнего нападающего и поместили его в изолятор временного содержания. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение для предоставления необходимой помощи", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве задержали иностранцев, напавших на гражданина Турции. Они следили за ним, пока он не вышел из автомобиля возле дома, а потом ударили ножом и ограбили.