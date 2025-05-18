В Полтаве возле парка в ботинке нашли боевую гранату

фото: Нацполиция

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области, передает RegioNews.

По имеющимся данным, недалеко от парка местные жители обнаружили предмет, похожий на гранату. Он лежал в ботинке, оставленном у пруда. Взрывотехники изъяли боеприпас и направили на экспертное исследование.

Полиция устанавливает лицо, оставившее опасный предмет в общественном месте. В настоящее время продолжается следствие.

Как сообщает издание "Полтавщина", в минувшую субботу у озер на Певческом поле горожане проводили субботник и убрали территорию вокруг. На берегу неподалеку от водоема они и нашли тактические брюки и обувь. В одном из берцев лежала боевая граната.

Напомним, 28 апреля в Николаевской области мужчина взорвал гранатой четырех полицейских. От полученных травм 21-летний сержант полиции погиб, других госпитализировали.