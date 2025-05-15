Смертельное ДТП на Волыни: один погибший, один травмирован

фото: Национальная полиция

Во Владимирском районе Волыни произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Один человек погиб, еще один – в больнице

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 15 мая около 7:30 на автодороге у села Суходолы.

По предварительной информации, 35-летний житель Нововолынска, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, во время обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN, за рулем которого находился 50-летний житель Зимновской общины.

В результате столкновения водитель Toyota погиб на месте происшествия. Его 28-летнего пассажира с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Полиция открыла уголовное производство.

Выясняются все происшествия трагедии. Следствие продолжается.

Напомним, в Житомирской области водитель сбила пенсионерку. Женщину с травмами госпитализировали медики.