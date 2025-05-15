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15 мая 2025, 01:25

В Ровенской области осудили водителя за пьяное ДТП: его жена до сих пор в больнице

15 мая 2025, 01:25
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Фото: Нацполиция
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В Ровенской области судили водителя, который совершил ДТП в пьяном состоянии В результате аварии серьезно пострадала его жена

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенской области водителя, совершившего ДТП в пьяном состоянии. Его приговорили к трем годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 5 лет.

Сама авария произошла весной 2021 на автодороге между селами Костянец и Липа. 44-летний водитель Ford Scorpio не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и взлетел в кювет с последующей опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП 44-летняя пассажирка (жена водителя) получила тяжелые травмы позвоночника. Она до сих пор остается в медицинском заведении.

Напомним, ранее во Львовской области микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. В результате ДТП водитель микроавтобуса погиб на месте.

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