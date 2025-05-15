Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

В столице 13 мая произошла авария с участием авто ТЦК. Там сообщили, что один из мобилизованных неожиданно дернул за руль.

"Для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, сообщаем, что во время движения автомобиля с мобилизованными гражданами на сборный пункт города Киева один из них неожиданно дернул за руль, в результате чего и произошло ДТП", - говорят в ТЦК.

При этом в соцсетях распространяли информацию, что мобилизованные были в кандалах. Отмечается, что это фейк, а ТЦК средств сдерживания и ограничения не использует.

Напомним, ранее в Киевской области произошла смертельная авария. Водитель на трассе сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неустановленном месте. Пешеход погиб на месте.