На Волыни ограничено движение транспорта на одном из пунктов пропуска

фото: ГПСУ

Пограничники сделали предупреждение для граждан, планирующих заграничные поездки через пункт пропуска «Устилуг – Зосин»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"В пункте пропуска "Устилуг - Зосин" с польской стороны продолжаются ремонтные работы автомобильного моста через реку Западный Буг", - говорится в сообщении.

Также Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области производит ремонт на полосах движения с украинской стороны.

В этой связи возможно замедление движения и накопление транспортных средств перед этим пунктом пропуска.

"Просим граждан учесть вышеупомянутую информацию при планировании заграничных поездок и, по возможности, выбирать другие маршруты движения", - добавили в ведомстве.

Напомним, на Волыни осудили волонтера, который "помогал" уклонистам бежать за границу.