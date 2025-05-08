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08 мая 2025, 11:49

На Волыни ограничено движение транспорта на одном из пунктов пропуска

08 мая 2025, 11:49
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фото: ГПСУ
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Пограничники сделали предупреждение для граждан, планирующих заграничные поездки через пункт пропуска «Устилуг – Зосин»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"В пункте пропуска "Устилуг - Зосин" с польской стороны продолжаются ремонтные работы автомобильного моста через реку Западный Буг", - говорится в сообщении.

Также Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области производит ремонт на полосах движения с украинской стороны.

В этой связи возможно замедление движения и накопление транспортных средств перед этим пунктом пропуска.

"Просим граждан учесть вышеупомянутую информацию при планировании заграничных поездок и, по возможности, выбирать другие маршруты движения", - добавили в ведомстве.

Напомним, на Волыни осудили волонтера, который "помогал" уклонистам бежать за границу.

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