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08 мая 2025, 14:11

В Одесской области на границе с Молдовой пограничники изъяли более 16 тыс. электронных сигарет

08 мая 2025, 14:11
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фото: ГПСУ
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В пункте пропуска «Староказаче» пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили электронные сигареты, которые 34-летний гражданин Румынии пытался завезти в Украину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В ходе осмотра микроавтобуса пограничники обнаружили в багажнике картонные коробки, заполненные вейпами без украинских акцизных марок. В общей сложности почти 16 400 единиц на сумму более 14 млн. грн.

По словам водителя, он должен был доставить товар в один из городов Одесской области для последующей продажи.

В отношении иностранца начато уголовное производство.

Напомним, в Одесской области будут судить двух молодых людей, которые занимались незаконной переправкой мужчин в Молдову.

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