В Одесской области на границе с Молдовой пограничники изъяли более 16 тыс. электронных сигарет

фото: ГПСУ

В пункте пропуска «Староказаче» пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили электронные сигареты, которые 34-летний гражданин Румынии пытался завезти в Украину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В ходе осмотра микроавтобуса пограничники обнаружили в багажнике картонные коробки, заполненные вейпами без украинских акцизных марок. В общей сложности почти 16 400 единиц на сумму более 14 млн. грн.

По словам водителя, он должен был доставить товар в один из городов Одесской области для последующей продажи.

В отношении иностранца начато уголовное производство.

Напомним, в Одесской области будут судить двух молодых людей, которые занимались незаконной переправкой мужчин в Молдову.