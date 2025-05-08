На Буковине пограничники задержали экстремальных туристов с Харьковщины

фото: ГПСУ

Пограничники Черновицкого отряда задержали двух нелегальных туристов в Верховинском районе Ивано-Франковской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Как отмечается, нарушители спланировали сложный и опасный маршрут по Карпатским перевалам к украинско-румынской границе, но наткнулись на фотоловушку.

"На перехват выдвинулась группа реагирования отдела пограничной службы "Шибены", которая отыскала и задержала мужчин с рюкзаками, которые неспешно поднимались по горному склону", - говорится в сообщении.

Нарушителями оказались жители Харьковской области – 1983 и 1991 годов рождения. Они пытались незаконно попасть в Румынию. Теперь им грозит штраф.

Напомним, на Буковине пограничники задержали двух мужчин, которые пытались скрыться в Молдове на велосипедах.