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07 мая 2025, 21:37

На Волыни осудили волонтера, который "помогал" уклоняющимся бежать за границу

07 мая 2025, 21:37
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На Волыни вынесли приговор главе благотворительного фонда. Доказали, что он взял 5 тысяч долларов, чтобы "помочь" ухилянту уехать из Украины

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Суд признал виновным волонтера благотворительного фонда. Он "помогал" военнообязанным уезжать за границу. Его приговорили к семи годам лишения свободы.

Следователи доказали, что в октябре 2022 года мужчина требовал и получил от военнообязанного 5 тысяч долларов. Такую плату волонтер взял за внесение данных водителя в информационную систему "Шлях". Благодаря этому военнообязанный мог уехать за границу.

Напомним, ранее на границе был задержан житель Черкасской области. Он хотел уехать за границу с "женой" с инвалидностью. Однако выяснилось, что его жена находится в Германии.

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