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06 мая 2025, 22:55

Черкасчанин с "двумя женами" пытался бежать за границу

06 мая 2025, 22:55
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Фото: ДПСУ
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Пограничники задержали мужчину, пытавшегося выехать за границу со своей женой. Выяснилось, что у него есть "еще одна" жена

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

На пункте пропуска "Краковец" пограничники остановили попытку незаконного выезда за границу 40-летний житель Черкасской области хотел пересечь границу с женой, имеющей вторую группу инвалидности. Вот только это оказался фиктивный брак.

Правоохранители выяснили, что его настоящая жена живет в Германии, и именно к ней он действительно направлялся. Мужчина отметил, что фиктивный брак был для него способом уехать за границу.

Напомним, ранее в Могилеве-Подольском разоблачили преступную группировку, которая организовала незаконную переправку мужчин через государственную границу. Злоумышленники выдавали резиновые матрасы и насосы, зиппакеты для документов, проводили инструктаж, как переплыть границу через Днестр.

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