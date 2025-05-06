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Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили врачей военно-врачебной комиссии. Они подделывали мужчинам результаты анализов по ВИЧ. Таким образом, военнообязанных могли снимать с военного учета.

Медики вносили ложные данные в медицинские документы и информационную систему "Мониторинг социально значимых болезней". Затем благодаря этому их "клиенты" могли беспрепятственно пересекать государственную границу Украины.

Теперь медикам грозит до 8 лет тюрьмы. В настоящее время шестерым подозреваемым по ходатайству следователей уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее на Буковине разоблачили главу медицинской комиссии, который вместе с сообщником наладил продажу фейковых справок. С этими документами военнообязанные могли уехать за границу. За свои услуги злоумышленники просили около 5 тысяч долларов.