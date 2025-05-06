13:59  06 мая
В Тернопольской области у пенсионерки нашли пистолет
11:11  06 мая
Взрыв в гараже: в Хмельницкой области мужчина пытался разобрать остатки ракеты
08:52  06 мая
В Броварах собака набросилась на школьников: пострадали семь детей
UA | RU
UA | RU
06 мая 2025, 18:27

В Днепропетровской области медики ВЛК "продавали" уклонистам ВИЧ

06 мая 2025, 18:27
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

На Днепропетровщине разоблачили медиков, которые подделывали результаты анализов уклонистов

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили врачей военно-врачебной комиссии. Они подделывали мужчинам результаты анализов по ВИЧ. Таким образом, военнообязанных могли снимать с военного учета.

Медики вносили ложные данные в медицинские документы и информационную систему "Мониторинг социально значимых болезней". Затем благодаря этому их "клиенты" могли беспрепятственно пересекать государственную границу Украины.

Теперь медикам грозит до 8 лет тюрьмы. В настоящее время шестерым подозреваемым по ходатайству следователей уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее на Буковине разоблачили главу медицинской комиссии, который вместе с сообщником наладил продажу фейковых справок. С этими документами военнообязанные могли уехать за границу. За свои услуги злоумышленники просили около 5 тысяч долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации
В Житомирской области будут судить мужчину, который устроил "турбизнес" на уклонистах
05 мая 2025, 22:15
"Больные" на бумаге: в Прикарпатье женщины нелегально вывезли сыновей за границу
05 мая 2025, 11:25
В Харькове делец продавал повестки ухилянтам
02 мая 2025, 23:45
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
Поджег тело, чтобы скрыть следы: в Полтавской области задержали подозреваемого в убийстве
06 мая 2025, 19:15
Ракетный удар по пригороду Сум: погиб ребенок, 6 человек ранены
06 мая 2025, 19:05
Схватил за волосы и ударил головой: в Днепропетровской области судили мужчину, который ударил свою бывшую на остановке
06 мая 2025, 18:52
За экс-заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова внесли залог 18 млн грн
06 мая 2025, 18:44
Россияне атаковали баллистикой пригород Сум: есть повреждения инфраструктуры
06 мая 2025, 18:10
В Житомирской области вандал украл флаг с могилы военного
06 мая 2025, 17:51
Из-за обстрелов Харьковщины пострадали 5 гражданских, среди них – ребенок
06 мая 2025, 17:40
Пограничники показали, как уничтожают позиции окупантов в Харьковской области
06 мая 2025, 17:10
В РФ заявили, что НАТО и ЕС готовятся к войне с россиянами
06 мая 2025, 17:07
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »