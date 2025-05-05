Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Житомире будут судить организатора незаконной схемы. Еще в конце февраля задержан 44-летний мужчина, который предлагал мужчинам призывного возраста помощь в выезде из Украины вопреки ограничениям военного положения. Он предлагал фиктивные документы о непригодности к службе, а также обещал одному из "клиентов" самостоятельно перевезти его через границу в одну из стран ЕС. Свои услуги он оценивал в 20 тысяч долларов.

Когда мужчины встретились для передачи денег, злоумышленник продолжил "инструктировать" клиента о поведении во время пересечения границы. Тогда правоохранители задержали его и изъяли деньги, документы, банковские карточки и автомобиль.

Мужчине инкриминировано содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили медиков, торговавших фиктивными справками. Эти фейковые документы помогали военнообязанным бежать за границу. За эту "услугу" медики брали 5,5 тысячи долларов.