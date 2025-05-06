фото: autotheme.info

Правительство внесло изменения в законопроект №8082, которые предусматривают новую процедуру изъятия водительских удостоверений у военнообязанных мужчин, уклоняющихся от мобилизации

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Согласно обновленному тексту, в случае решения суда о временном ограничении в праве управления транспортными средствами, водительское удостоверение будет изыматься Нацполицией или должно быть добровольно сдано в территориальное подразделение МВД.

Законопроект, который вносит изменения в Закон Украины "О дорожном движении", уже рекомендован Комитетом ВР по транспорту и инфраструктуре для принятия в первом чтении с учетом комитетских правок.

Следовательно, право на управление транспортными средствами приостанавливается в случае:

лишение права на управление транспортными средствами в соответствии с действующим законодательством на определенный срок (за исключением ситуаций, когда лицо владеет водительским удостоверением, выданным впервые);

выявление поддельных документов или нарушений при получении удостоверения;

выявление фальсификаций при прохождении медкомиссии

Информация об утрате права управления будет направляться заказным письмом по адресу, указанному в государственных реестрах. У владельца удостоверения есть 15 рабочих дней на его добровольную сдачу.

В случае, если полиция обнаружит лицо с недействительным водительским удостоверением, документ будет изъят и передан в МВД.

Эти нормы призваны урегулировать пробелы в законодательстве и обеспечить исполнение судебных решений, связанных с мобилизационными обязанностями, отмечают чиновники.

Напомним, в Хмельницкой области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он был признан годным к службе, но не хотел принимать повестку.

Ранее жителя Полтавщины судили за уклонение от мобилизации. Мужчина получил повестку, но не пришел в ТЦК. На суде он раскаялся и признался, что не пришел, потому что побоялся служить.