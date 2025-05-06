11:11  06 мая
Взрыв в гараже: в Хмельницкой области мужчина пытался разобрать остатки ракеты
08:52  06 мая
В Броварах собака набросилась на школьников: пострадали семь детей
08:15  06 мая
На Харьковщине мужчина взорвался на противопехотной мине
UA | RU
UA | RU
06 мая 2025, 10:56

Новые санкции для "уклонистов": полиция будет забирать водительское удостоверение

06 мая 2025, 10:56
Читайте також українською мовою
фото: autotheme.info
Читайте також
українською мовою

Правительство внесло изменения в законопроект №8082, которые предусматривают новую процедуру изъятия водительских удостоверений у военнообязанных мужчин, уклоняющихся от мобилизации

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Согласно обновленному тексту, в случае решения суда о временном ограничении в праве управления транспортными средствами, водительское удостоверение будет изыматься Нацполицией или должно быть добровольно сдано в территориальное подразделение МВД.

Законопроект, который вносит изменения в Закон Украины "О дорожном движении", уже рекомендован Комитетом ВР по транспорту и инфраструктуре для принятия в первом чтении с учетом комитетских правок.

Следовательно, право на управление транспортными средствами приостанавливается в случае:

  • лишение права на управление транспортными средствами в соответствии с действующим законодательством на определенный срок (за исключением ситуаций, когда лицо владеет водительским удостоверением, выданным впервые);
  • выявление поддельных документов или нарушений при получении удостоверения;
  • выявление фальсификаций при прохождении медкомиссии

Информация об утрате права управления будет направляться заказным письмом по адресу, указанному в государственных реестрах. У владельца удостоверения есть 15 рабочих дней на его добровольную сдачу.

В случае, если полиция обнаружит лицо с недействительным водительским удостоверением, документ будет изъят и передан в МВД.

Эти нормы призваны урегулировать пробелы в законодательстве и обеспечить исполнение судебных решений, связанных с мобилизационными обязанностями, отмечают чиновники.

Напомним, в Хмельницкой области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он был признан годным к службе, но не хотел принимать повестку.

Ранее жителя Полтавщины судили за уклонение от мобилизации. Мужчина получил повестку, но не пришел в ТЦК. На суде он раскаялся и признался, что не пришел, потому что побоялся служить.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд мобилизация уклонисты водительское удостоверение уклонение от мобилизации
В Житомирском ТЦК прокомментировали "слитое" в сеть скандальное видео
06 мая 2025, 09:59
В Житомирской области будут судить мужчину, который устроил "турбизнес" на уклонистах
05 мая 2025, 22:15
В Николаевской области мужчина трижды уклонялся от мобилизации: как его наказали
05 мая 2025, 20:27
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
В Харькове на рынке "Барабашово" в результате атаки сгорело 90 магазинов
06 мая 2025, 11:53
В Одесской области судили эксправохранителя, который за деньги помогал мужчинам бежать за границу
06 мая 2025, 11:44
На Николаевщине россияне повредили детский оздоровительный центр
06 мая 2025, 11:37
В Закарпатье пограничники задержали злоумышленника, который за 11 000 долларов пытался переправить в Венгрию двух мужчин
06 мая 2025, 11:33
Взрыв в гараже: в Хмельницкой области мужчина пытался разобрать остатки ракеты
06 мая 2025, 11:11
Во Львовской области пограничники разоблачили брачную аферу на украинско-польской границе
06 мая 2025, 11:11
В Одесской области пограничники уничтожили два вражеских беспилотника
06 мая 2025, 10:58
С начала введения военного положения пограничников пытались подкупить 1493 раза на сумму почти 18 млн грн
06 мая 2025, 10:40
Оккупанты атаковали Одесщину: один человек погиб, еще один ранен
06 мая 2025, 10:26
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Виктор Таран
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »