Новые санкции для "уклонистов": полиция будет забирать водительское удостоверение
Правительство внесло изменения в законопроект №8082, которые предусматривают новую процедуру изъятия водительских удостоверений у военнообязанных мужчин, уклоняющихся от мобилизации
Об этом пишет "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.
Согласно обновленному тексту, в случае решения суда о временном ограничении в праве управления транспортными средствами, водительское удостоверение будет изыматься Нацполицией или должно быть добровольно сдано в территориальное подразделение МВД.
Законопроект, который вносит изменения в Закон Украины "О дорожном движении", уже рекомендован Комитетом ВР по транспорту и инфраструктуре для принятия в первом чтении с учетом комитетских правок.
Следовательно, право на управление транспортными средствами приостанавливается в случае:
- лишение права на управление транспортными средствами в соответствии с действующим законодательством на определенный срок (за исключением ситуаций, когда лицо владеет водительским удостоверением, выданным впервые);
- выявление поддельных документов или нарушений при получении удостоверения;
- выявление фальсификаций при прохождении медкомиссии
Информация об утрате права управления будет направляться заказным письмом по адресу, указанному в государственных реестрах. У владельца удостоверения есть 15 рабочих дней на его добровольную сдачу.
В случае, если полиция обнаружит лицо с недействительным водительским удостоверением, документ будет изъят и передан в МВД.
Эти нормы призваны урегулировать пробелы в законодательстве и обеспечить исполнение судебных решений, связанных с мобилизационными обязанностями, отмечают чиновники.
Напомним, в Хмельницкой области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он был признан годным к службе, но не хотел принимать повестку.
Ранее жителя Полтавщины судили за уклонение от мобилизации. Мужчина получил повестку, но не пришел в ТЦК. На суде он раскаялся и признался, что не пришел, потому что побоялся служить.