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В Харькове разоблачили женщину, которая в соцсетях публиковала пророссийские сообщения. Она также радовалась российским обстрелам

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, сообщает RegioNews.

Правоохранители разоблачили фанатку РФ в Харькове. С 2023 г. она регулярно публиковала в пророссийских пабликах онлайн комментарии, в которых прославляла военных страны-агрессорки. Она также писала, что молится о них. В частности, женщина утверждала, что Харьков якобы ждет так называемых "освободителей".

Она также радовалась "прилетам" по своему же городу. Даже когда сама писала, что ее "чуть не снесло с балкона".

53-летней женщине объявили о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию РФ против Украины (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

Напомним, ранее в Харькове разоблачили 25-летнего безработного, который в соцсетях делился пророссийскими взглядами. В частности, он называл украинских военных "преступниками".