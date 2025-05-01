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Правоохранители идентифицировали российского военного, ворвавшегося в дом местного жителя. Он и его "товарищи" угрожали мужчине оружием

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews .

Правоохранители идентифицировали российского оккупанта, обыгравшего местного жителя во время захвата Чугуевщины. Это военнослужащий 9-го мотострелкового полка (воинская часть №38838) 11-го армейского корпуса балтийского флота военно-морских сил вооруженных сил РФ.

Летом 2022, во время временной оккупации села Новый Бурлук Чугуевского района, он вместе с другими российскими военными прибыл на внедорожнике в дом местного жителя.

Фигурант незаконно проник в дом. Россияне также угрожали мужчине автоматами, требуя ключи от машины. Потерпевший, понимая реальность угроз, подчинился. С первого раза им не удалось завести машину. Однако впоследствии оккупанты вернулись и угнали автомобиль, а также прицеп. Нанесен ущерб почти на полмиллиона гривен.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили работавших на оккупантов коллаборантов из Луганщины. Они помогали врагу пытать украинских военных.