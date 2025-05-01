13:56  01 мая
В Ровно младенца выбросили на мусорку: полиция сообщила подробности
18:37  01 мая
Нападение на Стерненко: появилось видео с камер наблюдения и детали
19:10  01 мая
Мужчину, который хотел похитить 6-летнего ребенка в Киевской области, взяли под стражу
UA | RU
UA | RU
01 мая 2025, 21:35

В Харьковской области идентифицировали оккупанта, который угрожая оружием ограбил местного

01 мая 2025, 21:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Правоохранители идентифицировали российского военного, ворвавшегося в дом местного жителя. Он и его "товарищи" угрожали мужчине оружием

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews .

Правоохранители идентифицировали российского оккупанта, обыгравшего местного жителя во время захвата Чугуевщины. Это военнослужащий 9-го мотострелкового полка (воинская часть №38838) 11-го армейского корпуса балтийского флота военно-морских сил вооруженных сил РФ.

Летом 2022, во время временной оккупации села Новый Бурлук Чугуевского района, он вместе с другими российскими военными прибыл на внедорожнике в дом местного жителя.

Фигурант незаконно проник в дом. Россияне также угрожали мужчине автоматами, требуя ключи от машины. Потерпевший, понимая реальность угроз, подчинился. С первого раза им не удалось завести машину. Однако впоследствии оккупанты вернулись и угнали автомобиль, а также прицеп. Нанесен ущерб почти на полмиллиона гривен.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили работавших на оккупантов коллаборантов из Луганщины. Они помогали врагу пытать украинских военных.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
оккупанты прокуратура
01 мая 2025
Долгожданное соглашение о ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
Активист Сергей Стерненко показал первые фото после операции
01 мая 2025, 22:20
Житель Киева до смерти избил свою сожительницу
01 мая 2025, 22:05
"Ваш родственник попал в ДТП": на Волыни задержали афериста, выманивавшего десятки тысяч у пенсионеров
01 мая 2025, 21:20
Россияне уничтожили гражданский автомобиль на Запорожье
01 мая 2025, 21:15
СБУ сообщила о подозрении коллаборантам из Луганщины, которые пытали украинских военных
01 мая 2025, 20:49
Стрельба на Полтавщине: в ОВА объяснили, что происходит
01 мая 2025, 20:35
В Тернопольской области полиция разоблачила незаконную схему переправки военнообязанных за границу
01 мая 2025, 20:17
Войска РФ накрыли Днепропетровщину артиллерией и БпЛА: ранена женщина, погибли животные
01 мая 2025, 20:11
Долгожданное соглашение о ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
01 мая 2025, 19:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Долгожданное соглашение о ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Все блоги »