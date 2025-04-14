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ДТП произошло в понедельник, 14 апреля, около 8:40 в Оболонском районе столицы

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На улице Днепроводской водитель маршрутки въехал в припаркованный грузовик Mercedes Benz.

В результате ДТП пострадали пятеро пассажиров маршрутки в возрасте от 32 до 56 лет. Их с травмами в виде переломов конечностей доставили в больницы.

Отмечается, что 54-летний водитель пассажирского транспорта, предварительно, был трезв.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии. Открыто уголовное производство.

Напомним, 11 апреля на Киевщине легковушка разбилась вдребезги, врезавшись в дерево. Водитель погиб на месте до приезда медиков.