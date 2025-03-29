"Черные лесорубы" на Волыни вырубили деревьев более чем на 6 миллионов
В Волынской области группа из 14-ти жителей получили подозрения. Выяснилось, что они незаконно рубили и продавали древесину.
Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.
Правоохранители сообщили о подозрении 14 жителям Волынской области за незаконную перевозку, хранение и сбыт леса. Известно, что волынский предприниматель, привлекая лесоводов, работника ГСЧС, предпринимателей и граждан с автотранспортом, создал преступную организацию для получения незаконной прибыли от реализации противоправно срубленной древесины.
В течение мая-октября прошлого года они незаконно срубили и реализовали более 1100 деревьев, повлекшие тяжелые последствия окружающей среды в сумме более 6,4 млн гривен.
"В ходе санкционированных судом обысков у фигурантов производства выявлены и изъяты денежные средства в сумме почти 1,6 млн грн, 10550 долларов США, 4580 евро, лесодревесина, четыре грузовых автомобиля, черные записи, товарно-транспортные накладные, документация по учету и реализации древесины", - рассказали в пресс-службе.