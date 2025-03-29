Фото: прокуратура

В Волынской области группа из 14-ти жителей получили подозрения. Выяснилось, что они незаконно рубили и продавали древесину.

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении 14 жителям Волынской области за незаконную перевозку, хранение и сбыт леса. Известно, что волынский предприниматель, привлекая лесоводов, работника ГСЧС, предпринимателей и граждан с автотранспортом, создал преступную организацию для получения незаконной прибыли от реализации противоправно срубленной древесины.

В течение мая-октября прошлого года они незаконно срубили и реализовали более 1100 деревьев, повлекшие тяжелые последствия окружающей среды в сумме более 6,4 млн гривен.