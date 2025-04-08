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08 апреля 2025, 03:40

На Львовщине разоблачили попытку контрабанды древесины более чем на миллион гривен

08 апреля 2025, 03:40
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фото: БЭБ
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Во Львовской области разоблачили предпринимателя из Тернопольщины, пытавшегося вывезти древесину по поддельным документам

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Частный предприниматель планировал продать компании в Нидерландах свежесрубленную древесину неизвестного происхождения под видом товара, приобретенного в прошлом году.

По представленному сертификату товар был изготовлен из лесопродукции июня-июля 2024 года. Однако во время таможенного контроля в пункте пропуска "Краковец – Корчёва" удалось установить, что у древесины влажность свежесрубленной.

Сотрудники БЭБ задокументировали факт незаконного вывоза 21 м³ обрезных дубовых пиломатериалов и изъяли грузовик. Сумма нанесенного бюджету ущерба составляет более 1 млн грн.

Продолжается досудебное расследование. Назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни "черные лесорубы" вырубили деревьев более чем на 6 миллионов.

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