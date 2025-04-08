На Львовщине разоблачили попытку контрабанды древесины более чем на миллион гривен
Во Львовской области разоблачили предпринимателя из Тернопольщины, пытавшегося вывезти древесину по поддельным документам
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.
Частный предприниматель планировал продать компании в Нидерландах свежесрубленную древесину неизвестного происхождения под видом товара, приобретенного в прошлом году.
По представленному сертификату товар был изготовлен из лесопродукции июня-июля 2024 года. Однако во время таможенного контроля в пункте пропуска "Краковец – Корчёва" удалось установить, что у древесины влажность свежесрубленной.
Сотрудники БЭБ задокументировали факт незаконного вывоза 21 м³ обрезных дубовых пиломатериалов и изъяли грузовик. Сумма нанесенного бюджету ущерба составляет более 1 млн грн.
Продолжается досудебное расследование. Назначен ряд судебных экспертиз.
Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни "черные лесорубы" вырубили деревьев более чем на 6 миллионов.