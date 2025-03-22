фото: Гостаможслужба

Во Львовской области на границе с Польшей таможенники обнаружили в грузовике с одеждой скрытую партию обуви

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

В пункт пропуска "Рава-Русская – Хребенное" из Польши прибыл грузовик DAF под управлением 32-летнего жителя Львовщины. Мужчина перевозил коммерческий груз – новую одежду на адрес одного из киевских предприятий, о чем говорилось в декларации.

Однако при осмотре грузовика с помощью сканирующей системы таможенники обнаружили аномальную загрузку. Как оказалось, среди задекларированной одежды были 20 ящиков со скрытой обувью.

По предварительным оценкам, стоимость 200 пар новой обуви составляет 500 тысяч гривен.

По этому факту составлен протокол о нарушении таможенных прав.

Напомним, ранее киевские таможенники помешали незаконной отправке в США чучел двух попугаев – какаду и ара, а также крюка, установленного на черепе волка.