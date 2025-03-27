На Волыни отправили под стражу мужчину, ударившего полицейского
На Волыни мужчина ударил полицейского. Это произошло когда правоохранители его задерживали
Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.
Отмечается, что 31-летнему мужчине сообщили о подозрении в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).
По данным следствия, 19 марта мужчина был задержан правоохранителями. Известно, что он находился в розыске. Во время задержания мужчина несколько раз ударил сотрудника полиции.
"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", - сообщили правоохранители.
Напомним, в Днепропетровской области будут судить мужчину, который жестоко избил 19-летнего парня. Это произошло прямо возле многоэтажного жилого дома, где они поссорились.