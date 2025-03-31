На Волыни будут судить высокопоставленного чиновника, который пытался присвоить земли у озера Свитязь
В Волынской области будут судить чиновника Госгеокадастра и его сообщников, разоблаченных Государственным бюро расследований на попытке присвоить земли у озера Свитязь. Обвинительный акт направлен в суд
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.
Как выяснилось, должностное лицо незаконно изменило информацию в Государственном земельном кадастре относительно координат двух земельных участков площадью 1,33 га и 2 га, которые уже находились во владении граждан. Помогли ему в этой сделке экс-чиновник Шацкого отдела Госгеокадастра в Волынской области, а также разработчик проектной документации.
Впоследствии чиновник организовал оформление передачи этой земли в собственность приближенных к себе лиц, даже не знавших о приобретении этих активов.
Ущерб государства от таких действий составил почти 4 млн гривен.
Имущество фигурантов стоимостью более 5 млн грн уже арестовали: 4 земельных участка, 2 квартиры и 4 автомобиля.
Участникам незаконной схемы грозит до 6 лет лишения свободы.
Напомним, "черные лесорубы" на Волыни вырубили деревьев более чем на 6 миллионов.