На Волыни будут судить высокопоставленного чиновника, который пытался присвоить земли у озера Свитязь

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В Волынской области будут судить чиновника Госгеокадастра и его сообщников, разоблаченных Государственным бюро расследований на попытке присвоить земли у озера Свитязь. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как выяснилось, должностное лицо незаконно изменило информацию в Государственном земельном кадастре относительно координат двух земельных участков площадью 1,33 га и 2 га, которые уже находились во владении граждан. Помогли ему в этой сделке экс-чиновник Шацкого отдела Госгеокадастра в Волынской области, а также разработчик проектной документации.

Впоследствии чиновник организовал оформление передачи этой земли в собственность приближенных к себе лиц, даже не знавших о приобретении этих активов.

Ущерб государства от таких действий составил почти 4 млн гривен.

Имущество фигурантов стоимостью более 5 млн грн уже арестовали: 4 земельных участка, 2 квартиры и 4 автомобиля.

Участникам незаконной схемы грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, "черные лесорубы" на Волыни вырубили деревьев более чем на 6 миллионов.