На Волыни авто сбило пенсионера на велосипеде: мужчина умер в больнице
В Луцком районе в результате ДТП погиб велосипедист. Полиция начала уголовное производство
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Отмечается, что происшествие произошло 28 марта на автодороге вблизи села Веснянка.
65-летний житель Колок, управляя автомобилем Daewoo Lanos, допустил наезд на велосипедиста, 68-летнего жителя города Киверцы, пересекавшего проезжую часть.
В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и впоследствии скончался в больнице.
Транспортное средство полицейские изъяли. Водитель был трезв.
По факту летального ДТП следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киевской области расследуют ДТП. Известно, что водитель сбил двух пешеходов.
В Киевской области Subaru сбила пешеходовВсе новости »
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