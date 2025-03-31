На Волыни браконьеры подстрелили егеря и убили его жену
Происшествие случилось в субботу, 29 марта, в Гороховщине. Полиция разыскивает злоумышленников
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Неустановленные лица во время конфликта касательно незаконной охоты произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону егеря и его супруги.
В результате стрельбы мужчина получил ранения, его жена погибла.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Сейчас продолжаются поиски злоумышленников.
Полиция обращается к гражданам, которым известна любая информация о происшествии, сообщить ее по телефонам (050) 713-91-10 или 102.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области суд оставил без изменений приговор мужчине, который убил дочь и пытался убить сына.
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