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25 марта 2025, 11:17

В Одесской области будут судить правоохранителя, который зарабатывал на переправке мужчин за границу

25 марта 2025, 11:17
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фото: ГБР
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Сотрудники ДБР в сотрудничестве с СБУ и Госпогранслужбой завершили досудебное расследование в отношении правоохранителя, который пытался наладить незаконный бизнес по переправке военнообязанных лиц в непризнанное Приднестровье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Фигурант искал мужчин, желавших избежать мобилизации, и предлагал им нелегальный выезд за границу вне официальных пунктов пропуска. Стоимость такой "услуги" составляла 7000 долларов США.

Правоохранитель обещал лично провести "клиентов" ночью до определенного места на границе и показать, как самостоятельно покинуть территорию Украины.

Правоохранителя обвиняют в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Ему грозит до 9 лет лишения свободы. Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали злоумышленников, продававших "путевки" за границу за 12 000 долларов.

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