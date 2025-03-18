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18 марта 2025, 08:59

Наловил рыбы и раков на 900 тыс. грн: в Киевской области задержали браконьера

18 марта 2025, 08:59
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фото: Киевский рыбоохранный патруль
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На реке Рось в селе Матюши в Белоцерковском районе задержали браконьера. Мужчина рыбачил четырьмя сетками и пятью раколовками

Об этом рассказали в Киевском рыбоохранном патруле, передает RegioNews.

Добыча нарушителя составила около 253 килограмма. В частности, мужчина выловил 40 карасей, 35 толстолобов, 41 леща, одного судака и 190 раков.

На браконьера составили админпротокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП. За грубое нарушение правил рыболовства ему грозит от 340 до 680 гривен штрафа.

Кроме этого, мужчине придется возместить ущерб, причиненный рыбному хозяйству, а они составили 894 тысячи 846 гривен. Ведь согласно установленным ценам, один незаконно выловленный карась оценивается в 1581 гривен, лещ - 1649, рак - 3332, судак - 3587, а толстолоб - 3638.

Сведения о браконьерстве полицейские Белоцерковского райуправления внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Как известно, в Украине продолжается запрет на отлов раков и щук.

Напомним, в начале марта в Одесской области браконьеры наловили рыбы и раков более чем на 2 миллиона гривен.

Киевская область браконьеры рыба штраф речка
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